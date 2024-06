As crianças também se divertiram com brinquedos de montar, massinhas de modelar, desenhos e tatuagem com tinta - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 03/06/2024 17:20

Belford Roxo - A Prefeitura Municipal de Belford Roxo, por meio da Secretaria Municipal da Cultura, realizou nesta segunda-feira (03), o Dia do Brincar, em alusão ao dia internacional de mesmo nome, que ocorreu no dia 28 de maio. O evento, realizado na Casa da Cultura, foi voltado para diversas crianças do município e contou com muitas atividades, brincadeiras e diversão.



Brinquedos como pula-pula, castelinho, escorregador, além da presença de palhaços e personagens e do grupo Alegria Certa fizeram a diversão das crianças. Ainda teve espaço para leitura, desenhos, massinhas de modelar, tatuagens com tinta, e muita comida, com algodão doce, pipoca e cachorro-quente.

A criançada se divertiu para valer na Casa da Cultura no Dia do Brincar Rafael Barreto / PMBR



Diversão e aprendizado



O secretário municipal de Cultura, Gabriel Gomes, contou sobre a importância do evento. "Esse é um dia essencial para, não só as nossas crianças, mas também para todos os pais que aqui puderam estar presentes", frisou. "Uma criança aprende brincando, e brincando ela é mais feliz. Então esse não é um dia somente voltado à diversão, mas também para o aprendizado", finalizou Gabriel.

A moradora de Santa Amélia, Rosemere Sátiro, foi prestigiar o evento com os seus netos João Felipe e Laís Manoela Rafael Barreto / PMBR



A moradora de Santa Amélia, Rosemere Sátiro, 57 anos, foi prestigiar o evento com os seus netos João Felipe, 9, e Laís Manoela, 8. "Está sendo um dia muito bom, pois tem muita diversão para as crianças aqui presente", contou. "Às vezes eu venho para a Casa da Cultura e trago eles para alguns eventos que tem por aqui, teatro ou oficinas. Agradeço muito à Prefeitura por todo esse trabalho sendo feito na nossa cidade", finalizou Rosemere.