A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP - Divulgação / 39º BPM

Publicado 03/06/2024 10:02

Belford Roxo – Uma grande quantidade de drogas e um menor foram apreendidos, por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na noite deste domingo (02), durante operação na Estrada do Barro Vermelho, no bairro Santa Amélia, em Belford Roxo.



Foram apreendidos: 01 pistola; 850 pedras de crack; 508 pinos de cocaína; 130 trouxas de maconha; 05 tabletes de maconha; munições; 02 bloqueadores de sinal; 01 rádio transmissor.



A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).