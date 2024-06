A bolsa também possui boletins de registro, lanterna, prancheta, fita métrica, lixa, lápis de cera, cola e um kit completo de coleta - Kristian Amarante/PMBR

A bolsa também possui boletins de registro, lanterna, prancheta, fita métrica, lixa, lápis de cera, cola e um kit completo de coletaKristian Amarante/PMBR

Publicado 31/05/2024 17:59 | Atualizado 31/05/2024 18:28

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, por meio do Departamento de Controle de Vetores e Zoonoses, realizou na segunda-feira (27), a entrega de 234 bolsas de lona com materiais para coleta e combate das larvas da dengue, zika e outros.



Equipes de agentes de combate a endemias de dois setores receberam o kit, conforme o padrão do Ministério da Saúde, contendo o larvicida com o objetivo de prevenir e controlar principalmente o vetor Aedes aegypti. Além disso, a bolsa também possui boletins de registro, lanterna, prancheta, fita métrica, lixa, lápis de cera, cola e um kit completo de coleta com pipetas de dois tamanhos, para garantir a eficiência dos trabalhos de campo.



Equipamento indispensável



O coordenador municipal de Endemias, Brayan Lima, pontuou sobre a entrega do novo material. “Esse equipamento é indispensável e muito necessário para as equipes desempenharem um serviço eficiente na promoção e proteção à saúde dos munícipes”, frisou Brayan.

O agente de endemias, Gilberto Gomes, de 29 anos, foi um dos primeiros a receber os novos instrumentos Kristian Amarante/PMBR



O agente de endemias, Gilberto Gomes, de 29 anos, foi um dos primeiros a receber os novos instrumentos. "A bolsa e os materiais são fundamentais no serviço de campo, ajudam a identificar os profissionais e auxiliam em tudo que precisamos nas ações de controle e tratamento de focos para eliminar a presença dos vetores", explicou Gilberto.