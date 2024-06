Técnicos da Águas do Rio foram acionados para verificar um vazamento de água, no quando encontraram o corpo - Reprodução

Publicado 03/06/2024 14:39 | Atualizado 03/06/2024 14:42

Belford Roxo - Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto, na manhã deste domingo (02), dentro de um reservatório de água, por uma equipe da Águas do Rio, em Belford Roxo. A concessionária foi acionada para verificar um vazamento de água, no bairro Barro Vermelho, quando os técnicos da empresa encontraram o corpo, que estava de tornozeleira eletrônica dentro do reservatório.

Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) e policiais civis da 54º DP (Belford Roxo) foram acionados para o local, que foi isolado, além do Instituto Médico Legal (IML) para realizar a remoção do corpo.

Ainda não se sabe as causas do crime.

As investigações ficarão à cargo da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).