As obras contemplaram diversas ruas de Andrade Araújo, incluindo a Travessa MargaridaRafael Barreto / PMBR

Publicado 04/06/2024 16:32

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios, continua realizando o trabalho de asfaltamento nas ruas do bairro Andrade Araújo. A ação de pavimentação seguiu pela principal Marly dos Santos Garcez e suas ruas transversais.



Foram em torno de 10 caminhões de massa asfáltica chegando todos os dias para a pavimentação das travessas Margarida e Dona Maria. Após ambas as ruas serem asfaltadas, foi dado início ao desfecho do pavimento da rua Marly dos Santos Garcez.

Morador de Andrade Araújo, José Marcio ficou feliz com o novo asfalto da rua Rafael Barreto / PMBR



Morador de Andrade Araújo, José Márcio, 73 anos, ficou feliz com o novo asfalto da rua. "É gratificante ver a chegada de um novo asfalto aqui. Só de olhar, já dá para perceber que melhorou muito", relatou. "Agradeço muito ao trabalho que a Prefeitura vem fazendo por todo o nosso bairro. Certamente nossos filhos e netos terão um lugar ainda melhor para viver", finalizou José Márcio.