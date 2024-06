A ocorrência policial com as drogas apreendidas foi registrada na 54ª DP - Divulgação / 39º BPM

Publicado 03/06/2024 21:31

Belford Roxo – Um suspeito com grande quantidade de drogas, foi preso na tarde desta segunda-feira (03), por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na Comunidade do Sem Terra, no bairro Barro Vermelho, em Belford Roxo.

Na ação, um rádio de comunicação também foi apreendido.



A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).