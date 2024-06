Mestre Washington Paz, criador da escolinha de percussão, no desfile de 2024 - Divulgação

Mestre Washington Paz, criador da escolinha de percussão, no desfile de 2024Divulgação

Publicado 04/06/2024 23:21 | Atualizado 04/06/2024 23:22

Belford Roxo - A Escola de Samba Inocentes de Belford Roxo realizará, nesta quarta-feira (05), a partir das 19h, na quadra de ensaio da agremiação, na Avenida Boulevard, 1741, no bairro São Vicente, a aula inaugural da 15ª oficina de percussão "A procura da cadência perfeita", coordenada pelo mestre de bateria Washington Paz.



A escolinha é um projeto social gratuito da escola de samba belforroxense criado pelo mestre Washington, e tem o objetivo de formar ritmistas da comunidade e também tirar da ociosidade crianças através da música. Alguns muitas vezes não têm voz onde vivem, não têm residência, ou dependem de favores dos outros.



A mudança começa quando frequentam as aulas e recebem todo apoio dos ritmistas e da diretoria da agremiação. Logo que aprendem a tocar um instrumento, passam a gerar seu sustento com shows, fazendo parte de bandas, grupos musicais ou escolas de samba.

Rainha de Bateria Darlin Ferratty, com ritmistas, na quadra da agremiação Divulgação



“Gostaria de dizer que o projeto não é só para crianças e adolescentes, é para os mais velhos também, pessoas adultas e da terceira idade de todos os sexos, desde que queiram aprender”, disse o comandante da bateria da Inocentes, Washington Paz.



Os alunos aprendem com professores especializados a tocar diversos instrumentos, como: tantan, tamborim, chocalho, surdo de marcação, agogô, reco-reco, caixa de guerra, cuíca, repique e pratos.



A rainha de bateria, Darlin Ferratty, mãe da cantora Lexa, com sua beleza e simpatia, deverá estar presente na primeira aula.



As inscrições para o curso são gratuitas e realizadas às quartas-feiras, das 19h às 22h. Podem se inscrever pessoas de qualquer sexo e idade. É só levar xerox da identidade, comprovante de residência e uma foto 3X4. Podem participar das aulas alunos iniciantes e também os que tenham algum domínio de instrumentos para aprimoramento. Não é preciso ter instrumento para participar do curso.



A oficina de percussão “A procura da cadência perfeita” está incluída no conjunto de atividades grátis na quadra da agremiação , intitulada “Inocentes em movimento”. “Gostaria de dizer que o projeto não é só para crianças e adolescentes, é para os mais velhos também, pessoas adultas e da terceira idade de todos os sexos, desde que queiram aprender”, disse o comandante da bateria da Inocentes, Washington Paz.Os alunos aprendem com professores especializados a tocar diversos instrumentos, como: tantan, tamborim, chocalho, surdo de marcação, agogô, reco-reco, caixa de guerra, cuíca, repique e pratos.A rainha de bateria, Darlin Ferratty, mãe da cantora Lexa, com sua beleza e simpatia, deverá estar presente na primeira aula.As inscrições para o curso são gratuitas e realizadas às quartas-feiras, das 19h às 22h. Podem se inscrever pessoas de qualquer sexo e idade. É só levar xerox da identidade, comprovante de residência e uma foto 3X4. Podem participar das aulas alunos iniciantes e também os que tenham algum domínio de instrumentos para aprimoramento. Não é preciso ter instrumento para participar do curso.A oficina de percussão “A procura da cadência perfeita” está incluída no conjunto de atividades grátis na quadra da agremiação , intitulada “Inocentes em movimento”.