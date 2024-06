Foram imunizados 1.032 animais, sendo 789 cães e 243 gatos na Praça José Pinto, no bairro Vila Maia, e na Rua Tio Sam, em Nova Aurora - Divulgação / PMBR

Publicado 06/06/2024 16:56

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através do Departamento de Controle de Vetores e Zoonoses, continua promovendo campanhas de vacinação antirrábica por todo o município. Dessa vez foram imunizados 1.032 animais, sendo 789 cães e 243 gatos. As imunizações ocorreram, nesta quinta-feira (06), na Praça José Pinto, no bairro Vila Maia, e na Rua Tio Sam, em Nova Aurora.



Ao longo do ano são realizadas várias campanhas de vacinação contra a raiva por toda a cidade para assim alcançar o máximo possível de animais. A raiva é uma doença que pode ser transmitida através do contato com secreções infectadas de cães, gatos e morcegos. A infecção ocorre mais comumente por mordidas de cães ou arranhões de gatos, mas pode acontecer até mesmo com lambidas.

O coordenador municipal de endemias, Brayan Lima, ressaltou a importância das campanhas de vacinação. “Fico muito feliz com o trabalho que estamos fazendo porque sempre aparecem bastante pessoas com seus animais de estimação”, afirmou. “E para quem ainda não vacinou seu animal, é essencial que a população traga os seus bichinhos. Pois um simples arranhão pode acabar resultando em uma consequência grave", finalizou o coordenador municipal de endemias.

