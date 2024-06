A ocorrência policial com as drogas apreendidas foi registrada na 54ª DP - Divulgação / 39º BPM

A ocorrência policial com as drogas apreendidas foi registrada na 54ª DPDivulgação / 39º BPM

Publicado 09/06/2024 23:28

Belford Roxo - Um suspeito foi preso e um menor foi apreendido, por policiais militares do 39° BPM (Belford Roxo), neste domingo (09), na Rua Embiri, no bairro Parque Colonial, em Belford Roxo. Com a dupla, os agentes apreenderam uma quantidade de drogas.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).