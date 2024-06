A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP - Divulgação / 39º BPM

Publicado 07/06/2024 17:43

Belford Roxo - Dois suspeitos foram presos com uma sacola com drogas, por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na tarde desta sexta-feira (07), na Estrada Mário Santana, dentro do Condomínio Monza, no bairro Roseiral, em Belford Roxo.

Na ação, ao perceberem a presença dos agentes, os suspeitos tentaram fugir, mas acabaram sendo presos, com a sacola e as drogas.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).