A largada da corrida foi próximo ao Centro Cultural Dom Helder Câmara com mais de 100 participantes - Divulgação / Janaína Januário

Belford Roxo - A Corrida de São Simão, organizada pela Prefeitura de Belford Roxo, em parceria com a Paróquia São Simão, do Lote XV, foi realizada no domingo (09). O evento reuniu cerca de 100 pessoas, entre atletas, amadores, autoridades e moradores da cidade que deixaram o sedentarismo de lado e acordaram cedo para correr.



Os participantes puderam escolher entre competir na corrida com 5km de distância, ou da caminhada com 3km. O percurso iniciou no Centro Cultural Dom Helder Câmara, na rua Ademario Ferreira Da Silva, passando depois pela rua Guarujá e finalizando na rua Impala. Ao final da corrida, todos os participantes receberam medalhas e houve uma premiação para os três primeiros colocados nas categorias feminina e masculina.

Mislene Lúcia foi a primeira colocada no feminino, enquanto o sargento PM Moisés venceu no masculino Divulgação / Janaína Januário



O secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Diego Rocha, esteve presente participando da corrida. “Estamos nessa manhã de domingo prestigiando a nossa Paróquia do Lote XV nessa edição da corrida de São Simão. Foi um evento maravilhoso, com um percurso um pouco cansativo, mas a gente finalizou. Agradeço o apoio da Prefeitura pelo incentivo à prática de exercícios físicos na cidade”, afirmou Diego, ao lado do vereador Igo Menezes, que também participou da corrida.



Vida saudável



O Padre da Paróquia São Simão, César Lino, foi um dos organizadores do evento. "Meu coração está muito feliz porque o esporte faz parte da vida. Fazer esporte e conservar uma vida saudável é fundamental para o nosso corpo e alma", frisou, destacando o apoio da Prefeitura à corrida.

Corredores e organizadores se confraternizaram ao final da corrida no centro Cultural Dom Hélder Câmara Divulgação / Janaína Januário



A moradora do Parque Amorim e corredora há 9 anos, Mislene Lucia, 44 anos, foi a primeira colocada da categoria feminina. "A sensação de chegar em primeiro é maravilhosa! Não tem como explicar. Só correndo e chegando que dá para compreender", frisou. "A corrida foi excelente! Foi um percurso curto de 5km, mas muito bom. E espero que venham muito mais outras edições como essa", finalizou o sargento Moisés, 47 anos, que corre há 17, e foi o primeiro colocado da categoria masculina.