A creche terá capacidade para cerca de 200 alunos dos 3 a 5 anos de idade entre os turnos de manhã e tarde - Rafael Barreto / PMBR

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), inaugurou, no último sábado (08), a Creche Municipal Marina Ventura, no bairro Jardim Gláucia. A unidade de educação terá capacidade para cerca de 200 alunos dos 3 a 5 anos de idade entre os turnos de manhã e tarde.



A creche é composta por uma secretaria, sala da direção, sala de professores e especialistas, sala de recursos, banheiro feminino PCD, banheiro masculino PCD, banheiro feminino, banheiro masculino, quatro salas de aula com pia, cozinha com despensa, refeitório, banheiro para a administração e um pátio externo.

O vereador Nuna, a deputada federal Daniela do Waguinho e o prefeito Waguinho descerram a placa de inauguração da creche Rafael Barreto / PMBR



Em seu discurso, Waguinho reafirmou o seu compromisso com o município de Belford Roxo. “Já são 8 anos de muita luta e dedicação em prol da nossa cidade. Só entre escola e creches, o nosso governo já fez mais de 40 unidades. E hoje estamos aqui inaugurando mais um equipamento que vai atender a muitas famílias”, ressaltou. “Não pararemos por aí, pois continuaremos investindo na educação do nosso município”, finalizou o prefeito, ao lado do vereador Nuna, que é o autor da indicação para a construção da creche.



Unidade importante para a região



A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho afirmou estar muito feliz com a entrega da creche. "A educação do município tem se destacado muito neste governo. E sei bem que essa unidade vai ser importante nessa região para que as crianças possam se desenvolver da melhor forma possível", afirmou Daniela. "Abrir creche é plantar dignidade, amor e carinho. Hoje nós temos cerca de quinze mil crianças dos 2 aos 5 anos em nossas unidades infantis. Que nós possamos continuar fazendo uma colheita importante para o município de Belford Roxo neste ano de 2024", afirmou o secretário de Educação, Denis Macedo, destacando que não há fila de crianças fora das salas de aula.

A creche Marina Ventura, no Jardim Redentor, já toda equipada e pronta para começar a funcionar Rafael Barreto / PMBR



Gildete da Silva, 71 anos, é moradora do Jardim Gláucia há mais de 50 anos e ficou muito feliz com a inauguração da creche. "Ela será muito importante para as famílias da região porque aqui têm muitas crianças com pais que trabalham. Então será bom para todo mundo", destacou. "Agradeço bastante ao trabalho que a prefeitura vem fazendo aqui no bairro. Não tenho nem palavras para agradecer", finalizou Gildete.



Viúvo de Marina Ventura, Sidnei da Silva, 53, afirmou estar muito grato pela linda homenagem proporcionada pela Prefeitura. "Ela era uma pessoa muito boa e que ajudava a todo mundo. Marina fez um bom combate aqui na Terra e merece tudo isso que está recebendo. O vereador Nuna a adorava, tanto que fez essa homenagem da qual agradeço muito", frisou. "Eu tenho certeza que onde ela estiver, estará fazendo a alegria de todo mundo, pois ela era muito importante e deixou saudade", finalizou Sidnei.

Secretário Denis Macedo, vereador Nuna, deputada federal Daniela do Waguinho, prefeito Waguinho e familiares de Marina Ventura Rafael Barreto / PMBR



Homenageada morreu de complicações respiratórias



Marina Ventura nasceu e se criou no bairro Jardim Gláucia, local onde era muito querida pelos vizinhos. Casada com Sidnei e mãe de Aline e Alan, a merendeira era conhecida na redondeza como uma pessoa que ajudava a todos, sendo excelente mãe, esposa e amiga exemplar. Muito querida no bairro, Marina Ventura sempre destacava que era necessário ter empatia e altruísmo com as pessoas, ajudando sempre sem esperar nada em troca. Ela faleceu no dia 8 de abril de 2021 por causa de complicações respiratórias.

Prefeito Waguinho e deputada federal Daniela do Waguinho na inauguração com os vereadores Armandinho Penélis, Nuna, Danielzinho e secretário Denis Macedo Rafael Barreto / PMBR