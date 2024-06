Time do Sub -20 de Belford Roxo comemorando a vitória - Divulgação / SEBR

Publicado 11/06/2024 23:19

Belford Roxo - O último final de semana foi de vitórias das equipes de base do Belford Roxo, que seguem em busca de títulos. No sábado (08), com o gol do atacante Patrick, a categoria sub-20 venceu o 7 de abril por 1 a 0, em Itaguaí, e avançou para semifinal da Copa União de Base. No próximo jogo, os belforroxenses enfrentarão o América, do presidente Romário.

A primeira partida será em casa, e a segunda, no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita. As partidas ainda não possuem datas marcadas pela organização da competição.



Jogadores fazendo homenagem ao atleta Miguel Lima, que se recupera de contusão Divulgação / Tiago de Lima

Sub-16

Na tarde de domingo (09), na Vila Olímpica de Nilópolis, os meninos belforroxenses do sub-16 ganharam do PHS Sports, por 2 a 1, com os gols do centroavante Guilherme e do atacante Paquetá , assumindo a vice-liderança do Grupo B, na fase classificatória do Baixada Cup Sub-16 2024, realizado pela Sinos Eventos. No final do jogo fizeram uma homenagem ao camisa 7, Miguel Lima, que está se recuperando de uma contusão e não participou do jogo.

Equipe belforroxense do Sub - 16 formada para partida contra o PHS Sports Divulgação / Tiago de Lima



"É o trabalho sério realizado diariamente com as equipes de base, que vem resultando positivamente a cada partida e acumulando vitórias", disse o coordenador de base e técnico do Sub-20, Custódio Junior.



São 600 crianças e jovens que estão em busca do sonho de se tornarem profissionais do futebol participando das equipes de base e escolinha do Belford Roxo, no Estádio Nélio Gomes.