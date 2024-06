O grupo "Dez Mais" será um das atrações da Roda de Samba Cultural - Divulgação

Publicado 11/06/2024 17:25

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, realizará na próxima sexta-feira (14), a partir das 18h, uma Roda de Samba Cultural, especial do Dia dos Namorados, na praça de Areia Branca. O evento contará com as apresentações do grupo Dez Mais e da cantora Priscila Gouvêa.Durante a roda de samba será feita uma ao casal que contar a sua história no direct do Instagram da Secretaria Municipal de Cultura ( @sec.cultura.belfordroxo ). A história mais emocionante será selecionada para ganhar uma linda surpresa.