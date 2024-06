O caminhão tomou sobre a piscina de uma residência no Morro do Concreto, no bairro Wona - Reprodução / Redes Sociais

O caminhão tomou sobre a piscina de uma residência no Morro do Concreto, no bairro WonaReprodução / Redes Sociais

Publicado 12/06/2024 13:41 | Atualizado 12/06/2024 13:56

Belford Roxo – Uma pessoa morreu e três ficaram feridas, após um caminhão de lixo da empresa Limppar perder o controle, derrubar o muro de uma casa, e tombar sobre a piscina da residência, na manhã desta quarta-feira (12), na Rua Damasco, no Morro do Concreto, no bairro Wona, em Belford Roxo.



De acordo com a Prefeitura de Belford Roxo, o caminhão envolvido no acidente pertence à empresa Limppar, que através de uma decisão judicial, voltou a fazer o recolhimento de lixo no município. A Secretaria Municipal de Conservação informou que irá cobrar que a empresa assuma todas as responsabilidades pelo acidente dentro da forma da lei.



A Prefeitura de Belford Roxo atualizou o estado de saúde das vítimas atendidas na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município:

Vítima fatal: Eliel, de 23 anos

Ferido: Jorge Felipe 33 anos - Paciente não entrou na unidade , fez a ficha e foi embora por meios próprios ,não quis atendimento.

Ferido: Deazir Cosme, 49 anos (motorista) - Paciente com dor no pé esquerdo, sem fratura, liberado pela ortopedia e pela clínica, hemodinamicamente estável.

Ferido: Jhony Messias, 21 anos - Paciente com dor em arcos costais esquerdos (costas) e mmii (membros inferiores), estável hemodinamicamente.



Bombeiros de três quartéis e o SAMU foram acionados para o local para socorrerem às vítimas Reprodução / Redes Sociais

Bombeiros dos quartéis de Belford Roxo, São João de Meriti e Nova Iguaçu e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados para o local para socorrerem às vítimas.



RESPOSTA – PREFEITURA DE BELFORD ROXO - EMPRESA LIMPPAR



A Prefeitura de Belford Roxo informa que o caminhão envolvido no acidente pertence à empresa Limppar, que, através de uma decisão judicial, voltou a fazer o recolhimento de lixo no município. A Secretaria de Conservação destaca que irá cobrar que a empresa assuma todas as responsabilidades pelo acidente dentro da forma da lei.