O escritor Pedro B. Fiholly com o livro de sucesso "O Segredo dos Olhos" - Divulgação / Ryan Fernandes

Publicado 18/06/2024 00:29

Baixada Fluminense - A literatura da Baixada Fluminense está em alta, pois o livro “O segredo dos olhos”, do escritor Pedro Boockmann Fiholly, de 50 anos, foi um dos livros mais procurado no Dia dos namorados, tendo se esgotado em livrarias e pontos de vendas do Rio de Janeiro.

O livro trata-se de um romance que se passa na Suíça, traçando uma narrativa sobre o amor envolvente e a missão de uma frágil menina feliz, sorridente e de olhos de mel, que poderá salvar o mundo, na luta entre o bem e o mal, na fictícia Pantareon, uma cidadezinha de poucos habitantes, localizada entre um vale e as lindas colinas dos Alpes suíços. Revela um mistério de um dos principais segredos do clero, relembra a importância da lança do destino, conta a lenda do rei Zhoé, do anjo expulso do paraíso, da besta do tridente, e nos revela quem foram os cavaleiros templários. Numa mistura de ficção e realidade.



O autor foi criado em Belford Roxo e hoje mora em Nova Iguaçu, em sua trajetória trabalhou como camelô nas praias do Rio de Janeiro, Região dos Lagos e nos trens da Central do Brasil. Em suas andanças apaixonou-se pelas rodas literárias que aconteciam no Centro do Rio.

“Fiquei surpreso com a notícia da procura do meu livro e mais ainda quando me comunicaram que a primeira edição está esgotada, foram aproximadamente 250 mil livros vendidos desde agosto de 2023, e estamos providenciando a segunda edição pela editora NS, com previsão de lançamento em setembro deste ano, na Bienal de Anhembi, em São Paulo. É muita felicidade para mim que fui um menino negro da Baixada e hoje vejo meu livro no mundo”, disse o autor, Pedro B. Fholly



Fiholly é poeta, romancista, músico, roteirista, teatrólogo, filósofo e escritor, o divisor de águas em sua vida se deve ao apadrinhado por Christina Oiticica, esposa de Paulo Coelho, que o ajudou a publicar seus textos em editoras. E seu primeiro romance ”O segredo dos olhos”, até agora foi traduzido em sete idiomas e está nas prateleiras de mais de 40 países.