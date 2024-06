Sinistrinhos do Sub?11 comemorando a goleada no amistoso - Divulgação / Isaac Timóteo

Sinistrinhos do Sub?11 comemorando a goleada no amistosoDivulgação / Isaac Timóteo

Publicado 18/06/2024 00:30

Belford Roxo - O último sábado (15), foi de muitos jogos no Estádio Nélio Gomes, para a meninada do Belford Roxo, com um saldo positivo para as equipes. O primeiro jogo foi da categoria sub–16, que empatou de 1 a 1 com o Vila Aliança, na partida válida pelo Baixada Cup, organizada pela Sinnos Eventos, que segue invicto na competição. O gol que garantiu mais um ponto na tabela foi do zagueiro João Pedro.

No início da tarde, foi à vez do amistoso dos alunos da escolinha de futebol belforroxense contra o Nova Iguaçu. Os Sinistrinhos do sub-8 venceram por 4 a 0, os do sub–11 ganharam de 8 a 2, e o sub–14 com boa atuação, perdeu de 1 a 0.

Lance da partida do Sub- 16 contra o Vila Aliança Divulgação / Isaac Timóteo



“Alô, galera! Continuamos sem sofrer derrota na competição. Foi bacana ver centenas de torcedores em nossa casa, vibrando com o meu gol", disse o zagueiro João Pedro. “Alô, galera! Continuamos sem sofrer derrota na competição. Foi bacana ver centenas de torcedores em nossa casa, vibrando com o meu gol", disse o zagueiro João Pedro.

O zagueiro João Pedro da equipe sub?16, autor do gol que garantiu um ponto para Belford Roxo Divulgação / Isaac Timóteo



O Belford Roxo tem aproximadamente 600 crianças e jovens participando dos times de base e escolinha de futebol, que participam de competições e amistosos. O Belford Roxo tem aproximadamente 600 crianças e jovens participando dos times de base e escolinha de futebol, que participam de competições e amistosos.