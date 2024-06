O Mancha Verde, do bairro Shangrilá, é um dos 16 times inscritos na Supercopa - Divulgação

Publicado 18/06/2024 16:59 | Atualizado 18/06/2024 17:36

Belford Roxo - O Teatro da Cidade, na Avenida Retiro da Imprensa, 1.375, Bairro Piam, irá sediar nesta quinta-feira (20), às 18h40, o sorteio oficial das chaves de grupos da 1ª Supercopa Belford Roxo, que conta com 16 agremiações esportivas. A competição será realizada pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEMEL), em parceria com o Baixada Champions League, visando a promover e valorizar o futebol amador da cidade.



“O futebol é a paixão do brasileiro. Estamos dando andamento ao projeto criado pela gestão anterior da SEMEL. A execução é nossa, pois temos que dar continuidade ao que é benéfico para o esporte e para população. Iniciaremos com a categoria amadora, mas no futuro vamos realizar com outras categorias. Queremos movimentar as torcidas e convidar a todos para prestigiar o nosso esporte amador ", declarou a secretária municipal de Esporte e Lazer, Natália Lage, ao lado da subsecretária Gleice do Gás.



A Supercopa tem um sistema de disputa semelhante ao da Copa do Mundo. Na primeira fase, as 16 equipes foram divididas em quatro grupos com quatro times cada. De acordo com o regulamento, o primeiro colocado de cada grupo se classifica automaticamente para as quartas de final. E o segundo e terceiro colocados dos grupos vão para repescagem. Os vencedores de cada fase disputarão a semifinal e os dois vitoriosos a final.

O Apolo 11, do bairro Lote XV, foi campeão da Champions de Duque de Caxias Divulgação



Primeira fase começa no final de junho



A primeira fase do torneio tem previsão para começar a partir do dia 30 de junho e a grande decisão no início de setembro. Os jogos serão disputados nas praças esportivas dentro do município, sendo a duração de 90 minutos, no tempo normal. Na final e semifinal, em caso de empate a decisão será por disputa de pênaltis.



Cada time receberá uniforme exclusivo, carteirinhas e estão isentos da taxa de inscrição e custos de arbitragem.



Essas são as equipes que irão disputar a competição: Apolo XI, Bambuzal, Beula FC, Bom Pastor, Caminho de Casa FC, Complexo FC, Em Cima da Hora, Farrulinha, Juventude, Mancha Verde, Morrão FC, Nova Geração, Real Torre, Reb, Roma CDD e Seleção MI.