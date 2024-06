O coordenador de base do Belford Roxo Custódio Júnior passando instruções para os jovens jogadores - Divulgação / Isaac Timóteo

O coordenador de base do Belford Roxo Custódio Júnior passando instruções para os jovens jogadoresDivulgação / Isaac Timóteo

Publicado 18/06/2024 23:56

Belford Roxo - Três jogos importantes estão marcados para as equipes de base do Belford Roxo, que estão se destacando pelo bom desempenho nas competições e amistosos. Nesta quarta-feira (19), às 10h, em casa, no Estádio Nélio Gomes, os sinistros de bel da categoria sub-20 estão determinados a garantir sua vaga na final da Copa União de Futebol de Base Banlek. No primeiro jogo da semifinal, enfrenta o tradicional América-RJ, que tem como presidente, o ex-atacante Romário.

Na fase classificatória, os belforroxenses perderam de 2 a 1 para os americanos.



No sábado (22), às 10h, no Engenhão, os meninos do sub-16 irão participar do amistoso contra o Botafogo Futebol e Regatas, visando à preparação dos jogos da semifinal da Copa União Futebol.



E na segunda-feira (24), às 15h, no Estádio Leônidas Silva, em Bonsucesso, o duelo do 1º jogo da semifinal da Copa União, da garotada do Sub -16, que vem atraindo as atenções pelo nível dos jogadores e excelente esquema tático, contra o tradicional time carioca, Bonsucesso. No confronto da fase classificatória entre os dois times, o Belford Roxo levou a melhor vencendo com o placar de 3 a 1.

O time Sub-16 realizando treino para Copa União Divulgação / Isaac Timóteo



“Estamos num ritmo acelerado de treinos, tentando aproveitar o máximo o tempo para partir com toda força em busca da classificação para as finais das competições. Contamos com a presença das nossas torcidas!”, falou o coordenador da base do Belford Roxo, Custódio Junior.



São aproximadamente 600 crianças nas equipes de base e escolinha do Belford Roxo, no Estádio Nélio Gomes, em São Bernardo.