Point Parque e Chaparral decidem no domingo (23) o título do Brasileirão da Baixada 2024William Davoli/ACFBR

Publicado 20/06/2024 09:16

Belford Roxo - No próximo domingo (23), acontecerá a grande decisão do Brasileirão da Baixada 2024, competição organizada pela Associação de Clubes de Futebol de Belford Roxo (ACFBR). Point Parque de Nova Iguaçu e Chaparral de Belford Roxo, se enfrentam, às 10h, no Estádio Nélio Gomes, no bairro São Bernardo, em Belford Roxo, em busca do titulo de campeão da Baixada Fluminense.



O Point busca entrar no grupo seleto de bicampeões da competição, se juntando a Tulipão, Barça Japeri e União Eterna. Com praticamente todo elenco campeão do ano passado, e algumas peças pontuais para qualificar ainda mais o plantel, o aurinegro do Parque dos Palmares, vai com força máxima para final e com sua dupla de ataque inspirada, Reizinho com nove gols, e Amorim com sete, são as esperanças de bola na rede.

Já o gigante Chapa, chega a sua primeira final de Brasileirão da Baixada, após ser eliminado na semifinal para o próprio Point Parque nos pênaltis. A equipe de Belford Roxo vem empurrado pela torcida Febre Amarela para conseguir o tão sonhado titulo que falta na sua galeria. Diferente do adversário, o Chaparral modificou totalmente seu elenco, com poucas peças remanescentes, como o goleiro Thiaguinho, grande destaque na competição com defesas milagrosas e trancando a meta do Chapa a sete chaves.



RAIO-X DA FINAL

Point Parque: 7V - 1E- 1D | 27 GP - 3 GS (Artilheiros: Reizinho 9 gols - Amorim 7 gols).

Chaparral: 6V - 2E - 1D | 8 GP - 4 GS (Artilheiros: Lulu 3 gols - Henrique 2 gols).



GRANDE FINAL DO BRASILEIRÃO DA BAIXADA 2024

POINT PARQUE X CHAPARRAL



Local: Estádio Nélio Gomes - Parque São Bernardo - Belford Roxo

Dia: 23/06 (Domingo) - 10h

Transmissão ao vivo da RBC Esportes no Youtube