Atletas do Belford Roxo realizando avaliação física na SAFERJ - Divulgação

Atletas do Belford Roxo realizando avaliação física na SAFERJDivulgação

Publicado 21/06/2024 21:26 | Atualizado 21/06/2024 21:29

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo, em parceria com o Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (SAFERJ), realizou na quarta-feira (19), avaliação física dos jogadores que poderão integrar o time profissional que irá disputar a Copa Rio 2024.



“Fizemos um trabalho excelente de avaliação física dos atletas para verificar a graduação de força dos músculos extensores e flexores de coxa. Agradeço a SAFERJ por ter nos acolhido em sua sede disponibilizado seu espaço, equipamentos e profissionais de saúde gabaritados para que realizássemos um trabalho com tranquilidade e segurança com os nossos jogadores”, falou o fisioterapeuta do clube, Dr. Vitor Hugo Maia Lopes.

Fisioterapeuta do Belford Roxo com a equipe de Jovens Cientistas da SAFERJ Divulgação



A equipe dos jovens cientistas que participaram da testagem foi formada por: coordenadora Camila Simões, Alberto Filgueiras, Michel Simonetti, Felipe Lazaro, Maria Clara Semidei, coordenados pelo Dr. Paulo Figueiredo. A equipe dos jovens cientistas que participaram da testagem foi formada por: coordenadora Camila Simões, Alberto Filgueiras, Michel Simonetti, Felipe Lazaro, Maria Clara Semidei, coordenados pelo Dr. Paulo Figueiredo.

Dr. Paulo Figueiredo e Dr. Vitor Hugo do Belford Roxo Divulgação