A ocorrência policial com todo material apreendido foi registrada na 54ª DPDivulgação / Pmerj

Publicado 21/06/2024 14:14 | Atualizado 21/06/2024 14:15

Belford Roxo - Um criminoso foi preso por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na manhã desta sexta-feira (21), durante operação no bairro Parque Floresta, em Belford Roxo, que contou com apoio dos agentes do 20º BPM (Mesquita). Foram apreendidos com o homem: 01 revólver; 01 pistola; munições;

03 rádios transmissores; cinto NA; aparelho celular; drogas; dinheiro em espécie.

A operação dos policiais do 39º BPM (Belford Roxo) contou com apoio de policiais militares do 20º BPM (Mesquita) Divulgação / Pmerj

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).

