A equipe belforroxense precisará vencer com a diferença de três gol, na quarta-feira (26), no Estádio Giulite CoutinhoDivulgação / SEBR

Publicado 23/06/2024 12:46 | Atualizado 23/06/2024 12:48

Belford Roxo - Mesmo jogando com garra e criando boas oportunidades de gol, o Belford Roxo Sub-20 foi derrotado pelo América por 3 a 0, no primeiro jogo da semifinal da Copa União de Base Banlek, na última quarta-feira (19), no Estádio Nélio Gomes.

"Jogamos em casa e conseguimos implementar um bom ritmo de jogo, mas mesmo com um ataque ofensivo não conseguimos fazer gols e o adversário aproveitou três falhas nossas e balançou a rede. Mas, vamos tentar recuperar a vantagem no próximo jogo", disse o técnico do Belford Roxo, Custodio Junior.



A equipe belforroxense precisa vencer com a diferença de três gol, na próxima quarta-feira (26), às 10h, no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita.