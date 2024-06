A Escola Municipal Santa Cruz tem capacidade para 420 alunos do primeiro ao nono ano de escolaridade - Rafael Barreto/PMBR

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), inaugurou, neste domingo (23), o novo prédio da Escola Municipal Santa Cruz, em Nova Aurora. O novo espaço físico da unidade está localizado na rua Doutor Sílvio Farrula e foi entregue com a participação da primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho.



Com capacidade para 430 alunos do primeiro ao nono ano de escolaridade, a estrutura física da unidade escolar é composta por: 7 salas de aula, sala da direção, secretaria, sala dos professores, banheiro masculino, banheiro feminino, banheiro masculino (PCD) e feminino (PCD), refeitório, paneleiro, despensa, cozinha e pátio externo.

Secretário Denis Macedo, prefeito Waguinho e deputada Daniela do Waguinho descerram a placa de inauguração da escola Santa Cruz Rafael Barreto/PMBR



O prefeito Waguinho destacou a importância da inauguração no bairro. “Construímos um novo espaço para os alunos da escola Santa Cruz e tenho certeza que todos serão muito felizes com a estrutura ampla, climatizada e confortável. Seguimos investindo no futuro das crianças belforroxenses que merecem as melhores condições possíveis”, ressaltou o prefeito Waguinho.



Futuras gerações



A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho pontuou sobre a nova unidade. “Os alunos precisavam de uma escola com um ambiente mais favorável e acessível. A nova escola Santa Cruz é uma vitória para a educação da cidade, pois sabemos que é durante essa jornada que os novos doutores, advogados e todas as outras profissões darão os primeiros passos”, realçou Daniela.



O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, ressaltou o trabalho realizado na área. "A comunidade escolar sonhava com um unidade totalmente nova e as futuras gerações poderão aproveitar desse legado de qualidade. Os alunos amaram o projeto e espero que eles estudem, aprendam e se desenvolvam para conquistarem os sonhos", concluiu Denis.

Denis Macedo, prefeito Waguinho, deputada federal Daniela do Waguinho e lideranças locais em uma das salas da escol Santa Cruz Rafael Barreto/PMBR



A aluna do sexto ano da escola municipal Santa Cruz, Alexia Vitória Coelho, de 11 anos, participou da inauguração ao lado da avó Sônia Isabel, de 59 anos. "Estou muito feliz com a nova escola e não vejo a hora de começar a estudar aqui. As salas ficaram lindas, cheias de materiais novos, bastante organizada e com ar-condicionado", contou Alexia.

O secretário de Educação, Denis Macedo, ressaltou o trabalho realizado e lembrou que a escola é um legado para o bairro Rafael Barreto/PMBR