A ocorrência policial com o veículo recuperado da concessionária foi registrada na 54ª DP e devolvido na sequência ao funcionário da empresaDivulgação / Pmerj

Publicado 25/06/2024 14:35

Belford Roxo - Um veículo roubado da Águas do Rio foi recuperado por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), nesta terça-feira (25), no Centro, de Belford Roxo.

A ocorrência policial com o veículo recuperado da concessionária foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo) e devolvido na sequência ao funcionário da empresa.