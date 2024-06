Policiais militares com o caminhão e a carga recuperada no Wona - Divulgação / Pmerj

Publicado 25/06/2024 09:35

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) recuperaram uma carga roubada de biscoitos e o um caminhão (Placa: RTW 7C87), na Rua Arcozelo, no bairro Wona, na madrugada desta terça-feira (25), em Belford Roxo. No local, um suspeito foi preso, e os agentes apreenderam ainda uma motocicleta e mais duas carcaças de motos com número do motor e chassi raspados.

Na ação, os agentes receberam a informações de moradores sobre um possível descarregamento de mercadorias de um caminhão roubado. No local, prenderam um suspeito, e recuperaram o caminhão e as mercadorias.



A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).