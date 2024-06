O técnico Jefter Percy realizando o primeiro treino com a equipe para as competições - Isaac Timóteo / SEBR

Publicado 24/06/2024 23:34 | Atualizado 24/06/2024 23:42

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo apresentou, na manhã desta segunda-feira (24), Jefter Percy, de 37 anos, como novo treinador do time profissional para a Copa Rio e Campeonato Carioca da Série B1 em 2024. Ele foi o principal auxiliar de Hermes Junior na última temporada da equipe belforroxense que conquistou o vice-campeonato na Série B2 e o acesso de divisão.



“O convite feito pelo clube veio num momento que buscava esta grande oportunidade, logo aceitei o desafio. Fazem 10 anos, que atuo como treinador e tinha uma meta de assumir um time profissional. Deus foi bom comigo. Minha passagem junto com o professor Hermes no clube, fez a diretoria ver a qualidade do meu trabalho, isso pesou na minha escolha, também, por saber que conheço seu objetivo e a responsabilidade perante a cidade . Vamos trabalhar para vencer, porque os sinistros são de bel", disse o novo técnico, Jefter Percy.



Percy é formado em Educação Física, com cursos de Gestão e liderança, licenciado pela CBF. Tendo passagens pelo Estrela do Sul (ES) na função de treinador; Artsul e Belford Roxo como auxiliar técnico e Nova Iguaçu, Resende e Artsul como jogador.

Técnico Jefter Percy, sendo apresentado aos jogadores e equipe técnica Isaac Timóteo / SEBR

As principais características do novo treinador é potencializar cada atleta, como protagonista, uso eficaz de recursos tecnológicos e capacidade de liderança.



Durante a apresentação também estiveram presentes a diretoria, equipe técnica e jogadores que participarão das competições. Em seguida aconteceu o primeiro treino coletivo.