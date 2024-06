Jogadores do Chaparral comemorando o título do Brasileirão da Baixada de Futebol Amador - William Davoli/ACFBR

Publicado 25/06/2024 22:56 | Atualizado 25/06/2024 22:59

Belford Roxo - O Chaparral conquistou a 12ª edição do Brasileirão da Baixada, no ultimo domingo (23), ao superar nos pênaltis o Point Parque, no Estádio Nélio Gomes, em Belford Roxo. A competição de futebol amador foi organizada pela ACFBR (Associação de Clubes de Futebol de Belford Roxo). Foi o terceiro confronto entre as equipes na edição de 2024.



Com o empate no tempo normal em 1 a 1, a partida foi para as penalidades. Dico cobrou para fora a cobrança pelo Point Parque. Coube a Juninho bater o pênalti decisivo, dando o título inédito da competição para o time de Belford Roxo.

Com essa conquista, o Chaparral se torna a única equipe a conquistar todos os títulos de futebol amador adulto da ACFBR: Pré-Brasileirão, Copa Inverno e Brasileirão da Baixada.



PREMIAÇÕES INDIVIDUAIS

- Melhor Treinador: Vinicius Taylor (Chaparral)

- Revelação do Campeonato: GB (Chaparral)

- Craque da Final: Lulu (Chaparral)

- Melhor Goleiro: Thiaguinho (Chaparral)

- Artilheiro: Reizinho (Point Parque) - 9 gols



FICHA TECNICA



Point Parque 1 (3)x (5) 1 Chaparral

Estádio: Nélio Gomes (Pq. São Bernardo/Belford Roxo)



- Arbitro Central: Carlaile Menezes. Assistentes: Sergio Junior e Rafael Murilo. Quarto Arbitro: Filipe Peixoto. Quinto Arbitro: Cláudio Medeiros.

- Publico: 2.455 pessoas presentes.

- Gols: Lulu aos 12'/1T (0-1); Sheik aos 36'/2T (1-1).

- Cartões Amarelos: Juninho e GB (CHP).

- Cartões Vermelhos: Não Houve.



POINT PARQUE: Nem; Marquinhos (Vitinho), Robson, Thiago (Coxinha) e Raí; Jeffinho (Vanin), Natan, Negueba (Dico) e Brian (Sheik); Amorim e Reizinho. TEC: Fabricio Barbosa.



CHAPARRAL: Thiaguinho; Moysés (Aluisinho), Pqd, Digato e Klebinho; Lobão, GB (Kichute), Baiano (Fabio) e Henrique (Juninho); Tick e Lulu (Adriano).

TEC: Vinicius Taylor.