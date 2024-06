O goleiro Ryan Otávio (centro ) com os autores dos gols Vitinho ( D ) e Arthur Franklin (E) - Isaac Timóteo / SEBR

Publicado 26/06/2024 13:59

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo categoria sub-16 saiu na frente no primeiro jogo da semifinal da Copa União de Base Banlek, ao vencer o Bonsucesso por 2 a 0, na tarde desta segunda-feira (24), no Estádio Leônidas da Silva. Os gols foram dos atacantes Vitinho e Arthur Franklin.

Um dos grandes momentos do jogo foi quando o goleiro Ryan Otávio defendeu espetacularmente um pênalti, no primeiro tempo. "Continuaremos focados em trazer o título de campeão para Belford Roxo. Estamos felizes, no sábado estivemos no Engenhão num amistoso com o Botafogo, que vimos erros e acertos do nosso time. O resultado foi hoje, a vitória em cima do Bonsuça", disse o goleiro belforroxense, Ryan Otávio. No sábado (22), os belforroxenses foram superados por 2 a 0 pelo Alvinegro, em amistoso preparatório.

A partida entre Bonsucesso e Belford Roxo foi bastante disputada no Estádio Leônidas da Silva Isaac Timóteo / SEBR

Os sinistros de Bel no próximo jogo podem perder por até 2 a 0, que garantem a vaga final da competição.



Jogadores do Belford Roxo e Botafogo após o amistoso no Engenhão Isaac Timóteo / SEBR