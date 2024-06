Foram 111 ouvidores mirins eleitos, sendo 37 titulares e 74 suplentes de 32 escolas - Rafael Barreto/ PMBR

Publicado 26/06/2024 18:59

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Ouvidoria Geral realizou, nesta terça-feira (25), a posse de alunos do Projeto Ouvidor Mirim. Foram 111 ouvidores mirins eleitos, sendo 37 titulares e 74 suplentes de 32 escolas. Os jovens escolhidos terão a missão de serem os porta-vozes de suas escolas e das comunidades com a responsabilidade de receber, apurar e repassar demandas da comunidade para a Ouvidoria. A posse foi na Escola Municipal Arthur Araújo Lula da Silva.



O projeto “Ouvidor Mirim” foi criado em 2018, tendo como iniciativa a aproximação da comunidade escolar com o desenvolvimento de políticas públicas do município, fazendo com que o aluno se torne um agente sociocultural que participa das discussões e dos problemas em torno de seu ambiente escolar. Dessa maneira, os estudantes passam por um processo de conscientização e participação em suas comunidades tornando-os mais preparados e comprometidos com o futuro da cidade.

O secretário de Educação, Denis Macedo, destacou que o projeto é uma oportunidade de ensinar as crianças sobre cidadania e responsabilidade social Rafael Barreto/ PMBR



A ouvidora geral Joice Bigatti ficou feliz por estar presente em mais uma cerimônia de posse. "Mais um ano em que nós estamos aqui em semana de posse dos ouvidores mirins eleitos, é muito gratificante poder recebê-los, empossá-los e mostrar toda a importância da voz que os jovens têm dentro das suas unidades escolares", contou. "Os alunos escolhidos têm entre 10 a 17 anos e cumprirão o mandato de um ano construindo relações nas escolas e nas comunidades", finalizou Joice.



O secretário de Educação, Denis Macedo, contou como foi estar presente na posse. "É um sentimento muito positivo porque esse projeto é uma oportunidade de ensinar as crianças sobre cidadania, responsabilidade social e também para eles perceberem como o nosso município evoluiu esses anos. Pois ao se preocuparem com seus direitos, ao tomarem posse dos aparelhos sociais que o município oferece e que é direto da população, eles vêem também como o governo Waguinho avançou em conquistas sociais e investimento em infraestrutura do município nesses últimos anos", resumiu Denis.

Lucielen Ribeiro, 14 anos, do CIEP Municipal Simone de Beauvoir, ao lado do secretário Denis Macedo e da ouvidora geral Joice Bigatti Rafael Barreto/ PMBR



Lucielen Ribeiro, 14 anos, do CIEP Municipal Simone de Beauvoir, foi eleita para o cargo de ouvidora mirim titular com 47 votos. "Estou muito feliz, pois essa é a minha primeira vez sendo ouvidora mirim. É muito gratificante estar fazendo parte desse projeto. Eu me sinto muito bem em poder ser a ouvidora da minha escola e ser a representante de lá para trazer todos os pedidos deles", afirmou Lucielen.

A ouvidora geral Joice Bigatti ficou destacou a importância do papel dos ouvidores mirins Rafael Barreto/ PMBR



Yuri Rodrigues, 13, da Escola Municipal Belford Roxo, também foi eleito ouvidor mirim titular recebendo 37 votos. "Estou muito orgulhoso de estar aqui, pois sei que para ter conseguido votos eu tinha que ser um aluno exemplar. Muita gente pulou e festejou comigo, foi algo maravilhoso", contou. "Agora eu vou colocar em prática tudo que eu falei e agradeço a aqueles que depositaram a confiança em mim", finalizou Yuri.

Yuri Rodrigues, 13 anos, da Escola Municipal Belford Roxo, também foi eleito ouvidor mirim titular recebendo 37 votos Rafael Barreto/ PMBR