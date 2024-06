Alunos de diversas escolas participaram da Expo Bel Meio Ambiente e fizeram perguntas - Rafael Barreto/PMBR

Belford Roxo - Em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado no último dia 5 de junho, a Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, realizou nesta quinta-feira (27), a 2ª Expo Bel Meio Ambiente, na Fazenda Boa Esperança. Estiveram presentes 470 alunos das redes municipal, estadual e particular, que tiveram a oportunidade de vivenciar grandes experiências e de aprender sobre diferentes temas relacionados ao meio ambiente.



A Expo Bel Meio Ambiente tem como objetivo apresentar aos visitantes diferentes temas relacionados ao meio ambiente, como: sustentabilidade, turismo ambiental, educação ambiental, prevenção e proteção das matas e florestas, unidades de conservação, agroecologia, entre outros assuntos. No local havia vários estandes onde expositores e parceiros puderam divulgar seus projetos, pesquisas científicas, tecnologias e outros materiais voltados à temática. O evento também contou com apresentação de fantoches e danças, desafio da travessia e oportunidade de visita à Fazenda Boa Esperança, que é um patrimônio histórico de Belford Roxo.

Maquetes e projetos



O secretário municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, Diego Rocha, contou sobre a preparação da Expo. "É um evento que começamos no ano passado e aprendemos bastante para essa 2ª edição. E hoje tivemos a presença de várias escolas convidadas com suas crianças que fizeram maquetes e projetos com materiais reciclados, tudo ajudando a preservar o meio ambiente", contou. "É muito gratificante ver essa juventude preocupada com o meio ambiente, pois assim a gente consegue vislumbrar um futuro melhor com a conscientização de todo o nosso município", afirmou Diego.

A bióloga Nathalia Varela destacou a importância do evento. “Aqui nós buscamos trazer todos os ensinamentos e questionamentos ambientais para que as crianças possam aprender, conhecendo e posteriormente preservando a natureza”, frisou. “Hoje tivemos vários ensinamentos sobre o uso sustentável, a flora, a fauna, com alguns animais vivos para se ter contato e ver a importância deles nos ambientes; aprendizado sobre rochas, e muitos outros assuntos”, finalizou Nathalia.



A bióloga Nathalia Varela destacou a importância do evento. "Aqui nós buscamos trazer todos os ensinamentos e questionamentos ambientais para que as crianças possam aprender, conhecendo e posteriormente preservando a natureza", frisou. "Hoje tivemos vários ensinamentos sobre o uso sustentável, a flora, a fauna, com alguns animais vivos para se ter contato e ver a importância deles nos ambientes; aprendizado sobre rochas, e muitos outros assuntos", finalizou Nathalia.

Pedro Henrique Carvalho, 10 anos, da Escola Municipal José Mariano dos Passos, contou sua experiência no evento. "Gostei muito e está sendo tudo muito divertido. Eu pude desenhar com tinta e aprender sobre os animais. Foi muito legal", relatou. "Eu e minha turma fizemos projetos com materiais recicláveis para trazer para aqui. Gostei demais de tudo", finalizou Pedro Henrique.

Também da mesma escola, Alef Borges, 9, relatou como foi estar no evento. "Está sendo muito bom participar. Aprendi que os humanos também tem que ter uma boa comunicação com os animais mesmo que alguns deles machuquem ou ameacem a gente", contou. "Gostei também das partes sobre pedras vulcânicas, escamas e répteis. Se tiver ano que vem, quero voltar de novo", finalizou Alef.