Foram oferecidos uma série de serviços gratuitos aos moradores do bairro Santa TeresaJEOVANI CAMPOS / PMBR

Publicado 26/06/2024 19:13 | Atualizado 26/06/2024 19:13

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo levou uma mega ação social, nesta quarta-feira (26), aos moradores do bairro Santa Teresa. Através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome (Semascf) e do Projeto Cidadania em Ação, vários serviços gratuitos foram disponibilizados às famílias.

“O prefeito Waguinho (Wagner Carneiro) pede sempre a todos nós secretários para ficarmos atentos aos anseios da população. Santa Teresa é distante do centro e merece toda a atenção do governo municipal”, disse a secretária de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Clarice Santos. Mais de mil e quinhentas pessoas foram atendidas.



Tudo rápido e sem filas. O ponto de encontro foi na Estrada Belford Roxo, Condomínio Andrômeda. Quem passou por lá encontrou os seguintes serviços: cadastro único, bolsa família isenção de identidade, isenção de certidão de nascimento, isenção de certidão de casamento, isenção de certificado militar, certidão de óbito, retificação de certidões, casamento civil, cartão do sus, vaga legal, passe interestadual, agendamento Riocard sênior, corte de cabelo, beleza, vacinas, aferição de pressão e glicose, vale social, primeira e segunda via de CPF/retificação, BPC/LOAS, agendamento de identidade, realização de preventivo, vacina, , pesagem Bolsa Família, aferição de pressão teste de glicose e serviço de beleza, exame de vista e vacinação antirrábica para cães e gatos.

A secretária de Assistência Social, Clarice Santos, enfatizou a importância do Cidadania em Ação para o bairro JEOVANI CAMPOS / PMBR



Pertinho de casa



"Estou desempregado. Aproveitei para regularizar meus documentos e cortar o cabelo. Foi bom demais. Se não fosse essa ação, bem pertinho da minha casa, eu não teria conseguido", afirmou Joelson Gonçalves da Silva, 25 anos. "Gostei da organização e do atendimento", destacou Antonio Carlos Lopes de Souza, 71, enquanto aguardava para tomar vacina contra a gripe.

A moradora Edite Teixeira Rocha, 38, não perdeu tempo e foi atualizar o benefício Bolsa Família JEOVANI CAMPOS / PMBR



A moradora Edite Teixeira Rocha, 38, não perdeu tempo e foi atualizar o benefício Bolsa Família. "Ação social muito boa. Gostei bastante do atendimento rápido", elogiou. Os serviços funcionaram das 9h às 13h. Apenas a vacinação de animais ficou disponível até às 16 horas. A próxima Cidadania em Ação será neste sábado (29/06) no bairro Outeiro, no Lote XV.