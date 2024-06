A ocorrência policial com a motocicleta adulterada foi registrada na 54ª DP - Divulgação / Pmerj

Publicado 26/06/2024 23:56 | Atualizado 27/06/2024 00:01

Belford Roxo - Policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo) apreenderam uma motocicleta furtada e adulterada, na Estrada de Belford Roxo com Rua Marivalda, no bairro Bom Pastor, na tarde desta quarta-feira (26), em Belford Roxo. Na ação, uma mulher que conduzia o veículo sem placa, e que estava sem carteira de habilitação, foi detida após verificação que motocicleta se tratava de produto de furto, com adulteração no chassi e no motor.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo), com a mulher sendo ouvida e autuada por adulteração de sinal identificador de veículo automotor, e liberada na sequência.