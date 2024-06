Atletas do Belford Roxo Sub-16 realizando treinamento antes do jogo contra o Bonsucesso - Isaac Timóteo / SEBR

Publicado 28/06/2024 15:43

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo Sub-16, após vencer o Bonsucesso por 2 a 0, no primeiro jogo da Semifinal, vai entrar em campo novamente, neste sábado (29), às 15h, no Estádio Nélio Gomes, em São Bernardo, contra o Bonsuça. A partida garante uma vaga na final da Copa União de Base Banlek 2024. Os meninos belforroxenses invictos na competição, podem sofrer até dois gols de diferença que disputam a finalíssima.



“Saímos da casa do adversário no primeiro jogo com um excelente placar, mas não podemos menosprezá-lo, mesmo sabendo que nosso time não sofreu nenhuma derrota até agora. Temos que fazer bonito em campo, com o objetivo de vencer e garantir a classificação, por isso treinamos todos os dias da semana. Aproveito para chamar a nossa torcida para estar com a gente”, declarou o técnico do Belford Roxo, David Fernandes.

O técnico David Fernandes durante o treino do Belford Roxo Isaac Timóteo/ SEBR



A equipe só descansará no domingo, pois na segunda-feira (01), às 15h, também em sua sede enfrentará o Barcelona, pelo Grupo B do Baixada Cup.