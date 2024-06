Lucilene da Silva Queiroz Barreto foi assassinada pelo ex-marido, enquanto trabalhava, às 6h30, em Belford Roxo - Reprodução

Lucilene da Silva Queiroz Barreto foi assassinada pelo ex-marido, enquanto trabalhava, às 6h30, em Belford RoxoReprodução

Publicado 28/06/2024 12:38 | Atualizado 28/06/2024 14:52

Belford Roxo - Uma gari da Secretaria Municipal de Conservação, da Prefeitura de Belford Roxo, morreu após ser esfaqueada pelo ex-marido, na manhã desta sexta-feira (28), no bairro São Francisco de Assis. Lucilene da Silva Queiroz Barreto, de 39 anos, foi assassinada pelo ex-marido, identificado como, Eduardo Lima Barreto, às 6h30, quando chegava para trabalhar em uma rua do bairro. O criminoso tentou fugir após o crime, mas acabou capturado por populares, e preso na sequência por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo).



Lucilene foi socorrida ainda com vida ao Hospital Municipal de Belford Roxo, mas acabou não resistindo as perfurações, uma na barriga e duas no tórax, morrendo na sequência na unidade de saúde.



Eduardo Lima, foi conduzido preso à Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), onde foi autuado por feminicídio. Com ele, foram apreendidas duas facas.



As duas facas apreendidas pela polícia com o assassino da gari em Belford Roxo Reprodução

Lucilene já tinha três medidas protetivas contra o ex-marido e trabalhava há seis meses na Secretaria Municipal de Conservação. A Prefeitura de Belford Roxo, em nota oficial, lamentou a morte da servidora.

NOTA OFICIAL - PREFEITURA DE BELFORD ROXO

A Prefeitura de Belford Roxo lamenta a morte da funcionária da Secretaria municipal de Conservação, LUCIENE DA SILVA QUEIROZ, 39 anos, que foi assassinada a facadas nesta sexta-feira (28/06), por volta de 6h30 quando chegava para trabalhar. Luciene chegou a ser levada para o Hospital Municipal onde foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos.

A Prefeitura se solidariza com a família e espera que a justiça seja feita o mais rápido possível.