América e Belford Roxo fizeram um jogo muito disputado no Estádio Giulite CoutinhoIsaac Timóteo / SEBR

Publicado 27/06/2024 21:50 | Atualizado 27/06/2024 21:52

Belford Roxo - O Belford Roxo se despediu da Copa União de Base Banlek 2024 Sub–20, nesta quarta-feira (26), no Estádio Giulite Coutinho, em Mesquita, após ser derrotado pelo América por 2 a 0, o mesmo placar do jogo de ida das semifinais.



“Parabenizo a organização da Copa União, um espelho que abre novas oportunidades para os jogadores. E agradeço a toda equipe do Belford Roxo pelo esforço, lutando até o apito final, por isso estamos entre as quatro melhores equipes da Copa União de Base”, falou o coordenador de base do clube, Custódio Junior.

A equipe do SE Belford Roxo formada antes do jogo contra o América Isaac Timóteo / SEBR



O presidente do América e senador Romário esteve presente no estádio e acompanhou a partida.