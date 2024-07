A normalização do abastecimento ocorrerá, em 72 horas, após a conclusão do reparo, especialmente nas pontas das redes de distribuição e áreas elevadas - Divulgação / Arquivo / Águas do Rio

Publicado 01/07/2024 14:49 | Atualizado 01/07/2024 14:52

Baixada Fluminense - A Águas do Rio segue atuando, nesta segunda-feira (01), no reparo de um vazamento em uma adutora, que foi atingida por terceiros durante uma obra realizada, na Rua Coronel Bernadino de Melo, no bairro da Luz, em Nova Iguaçu. Para a realização do serviço, foi necessária a interrupção no abastecimento de água em Queimados e partes de Nova Iguaçu. Nas cidades de Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita e São João de Meriti, o fornecimento foi reduzido.



Regiões afetadas:

Belford Roxo: abastecimento reduzido em Andrade Araujo, Areia Branca, Barro Vermelho, Bom Pastor, Centro, Das Graças, Heliópolis, Itaipu, Parque dos Ferreiras, Pauline, Redentor, Santo Antônio da Prata, São Francisco de Assis, São José e Santa Amélia.



Queimados: abastecimento interrompido.

Nova Iguaçu: abastecimento interrompido em Austin, Campo Alegre, Cabuçu, Cacuia, Califórnia, Vila Nova, Caonze, Carlos Sampaio, Centro, Chacrinha, Comendador Soares, Danon, Engenho Pequeno, Inconfidência, Jardim Alvorada, Jardim Guandu, Jardim Iguaçu, Jardim Palmares, Jardim Tropical, Ipiranga, Lagoinha, Luz, Marapicu, Moquetá, Nova Era, Palhada, Paraíso, Rancho Novo, Riachão, Rodilância, Rosa dos Ventos, Santa Eugênia, Valverde, Vila Guimarães e Vila Operária.



Mesquita: abastecimento reduzido.



São João de Meriti: abastecimento reduzido no Jardim Metrópole, Jardim Paraíso, Jardim Sumaré e Vilar dos Teles.



Duque de Caxias: abastecimento reduzido no Bar dos Cavaleiros, Centenário, Centro, Doutor Laureano, Gramacho, Jardim 25 de Agosto, Olavo Bilac, Parque Duque, Parque Fluminense, Parque Sarapuí, Periquito, São Bento, Vila São José, Vila São Luiz.



A normalização do abastecimento ocorrerá, em 72 horas, após a conclusão do reparo, especialmente nas pontas das redes de distribuição e áreas elevadas. A concessionária orienta os moradores a reservarem a água de cisternas e caixas d’água para atividades prioritárias, adiando tarefas que demandem alto consumo, até a regularização do fornecimento.

A empresa segue à disposição pelo 0800 195 0 195, que funciona para ligações gratuitas e mensagens via WhatsApp.