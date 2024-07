Prefeito Waguinho e deputada federal Daniela do Waguinho descerraram a placa de inauguração da USF na presença de familiares do homenageado - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 01/07/2024 17:23

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), inaugurou, neste sábado (29), a Unidade de Saúde da Família Rodrigo Alves Jacob, no bairro Parque São José. A entrega foi realizada com a presença da primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho.



A mais nova unidade da cidade tem atendimento médico em clínica geral e pediatria. Além disso, oferece serviços como: vacinação, preventivo, pré-natal, pesagem para o programa Bolsa Família e aferição de pressão arterial e glicemia capilar (HGT).

Dona Célia recebeu da deputada federal Daniela do Waguinho e do prefeito Waguinho a placa em alusão à inauguração da USF que leva o nome do seu filho Rafael Barreto/PMBR



O prefeito Waguinho ressaltou a relevância da unidade de saúde. “Tivemos um dia especial em Belford Roxo com a visita da ministra Nísia Trindade (Saúde) e entregamos um equipamento importante que vai oferecer serviços essenciais para quem mais precisa”, frisou. “A saúde da cidade vem melhorando e chegando em locais que antes eram esquecidos. Esse é o nosso compromisso como uma gestão realizadora que trabalha todos os dias com amor e empatia”, finalizou o prefeito Waguinho.



Saúde mais acessível



Moradores do Parque São José e de bairros vizinhos prestigiaram a inauguração da USF Rodrigo Alves Jacob Rafael Barreto/PMBR



O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, reforçou os serviços na cidade. “É tempo de celebrar as conquistas na saúde de Belford Roxo que em breve implantará o programa Saúde na Hora na nova unidade, garantindo atendimentos até às 22h e facilitando a vida de quem trabalha e não tem tempo de cuidar da saúde”, anunciou Christian.



A mãe do homenageado, Dona Célia, se emocionou ao lembrar do filho durante a inauguração. “Gostaria de agradecer a todos os envolvidos nessa entrega que me deixa feliz para sempre lembrarmos do Rodrigo, muito querido por todos”, complementou Dona Célia.



Sempre pronto para ajudar



Prefeito Waguinho, deputada federal Daniela do Waguinho, Dona Célia e Elvis comemoram a inauguração da USF Rafael Barreto/PMBR



Filho da cabeleireira dona Célia e do comerciante “Tião da Praça Mauá”, Rodrigo era técnico em informática e baixista da banda “Donacélia”. Por uma fatalidade, no dia 17 de fevereiro de 2021, Rodrigo sofreu um acidente doméstico e faleceu, deixando saudade em familiares e amigos.



