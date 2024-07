De acordo com as investigações, o homem entrou na residência da vítima, agarrou a mulher pelo pescoço e tentou matá-la asfixiada - Divulgação / Pcerj

Publicado 01/07/2024 23:58

Belford Roxo - Policiais civis da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Jacarepaguá prenderam, nesta segunda-feira (01), um homem acusado de tentar matar a ex-namorada. Ele foi capturado em Belford Roxo, após monitoramento do Setor de Inteligência da especializada.

Segundo os agentes, o acusado cometeu o crime, em abril deste ano, porque não aceitava o término do relacionamento dos dois. De acordo com as investigações, ele entrou na residência da vítima, agarrou a mulher pelo pescoço e tentou matá-la asfixiada.

O acusado foi localizado e encaminhado à delegacia, onde, contra ele, os policiais cumpriram um mandado de prisão pelo delito.