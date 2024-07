Policiais militares do 39º BPM com o carro clonado recuperado no Maringá - Divulgação / Pmerj

Publicado 01/07/2024 23:00 | Atualizado 01/07/2024 23:32

Belford Roxo - Quatro suspeitos foram presos em um carro clonado (Fiat Argo), por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na tarde desta segunda-feira (01), na Estrada do Capim Melado, no bairro Maringá, em Belford Roxo.

Foram apreendidos ainda dentro do carro recuperado: 01 placa de moto; 05 aparelhos celulares; 10 retrovisores de moto; 02 relógios; 02 ferramentas (01 chave de boca e 01 chave phillips)



Foi constatado que o carro recuperado era clonado e o motor constava como produto de roubo.



A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).