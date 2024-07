A ação social no bairro Outeiro ofereceu uma série de serviços gratuitos à população - Jeovani Campos / PMBR

Publicado 02/07/2024 20:22

Belford Roxo - Moradores do bairro Outeiro, no Lote XV, periferia da cidade de Belford Roxo, tiveram uma série de serviços públicos disponibilizados bem pertinho de casa, nesta terça-feira (02), oferecidos através da Prefeitura. A facilidade ficou por conta da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome (Semascf) que levou para o local o Projeto Cidadania em Ação. Foram 870 atendimentos realizados das 9h às 13h. “O projeto tem circulado em todo o município atendendo à população, principalmente os bairros mais distantes do centro”, disse a secretária Municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Clarice Santos.



O evento aconteceu na Escola Municipal Arbogasto Medeiros, na Rua Divita, s/n. Acompanhada da filha e da neta, a dona de casa Márcia Gomes Vieira Peçanha, 53, aproveitou para atualizar seu cadastro no Programa Federal Bolsa Família. “Fui surpreendida com a rapidez do atendimento. Muito bom mesmo. Principalmente porque eu estava sem tempo para ir ao Cras (Centro de Referência de Assistência Social).

Acompanhada da filha e da neta, a dona de casa Márcia Gomes Vieira Peçanha, 53, aproveitou para atualizar seu cadastro no Programa Federal Bolsa Família Jeovani Campos / PMBR



As cadernetas de vacinação antirrábica de cães e gatos domésticos também puderam ser atualizadas. O posto de vacinação para os animais ficou disponível até as 15 horas. Os demais serviços foram: cadastro único, bolsa família isenção de identidade, isenção de certidão de nascimento, isenção de certidão de casamento, isenção de certificado militar, certidão de óbito, retificação de certidões, casamento civil, cartão do sus, vaga legal, passe interestadual, agendamento Riocard sênior, corte de cabelo, beleza, vacinas, aferição de pressão e glicose, vale social, primeira e segunda via de CPF/retificação, BPC/LOAS, agendamento de identidade, realização de preventivo, vacina, pesagem Bolsa Família, aferição de pressão teste de glicose e serviço de beleza e exame de vista.