A moradora do bairro Santa Amélia, Paloma Teixeira, 31 anos, aproveitou para vacinar a cachorrinha Vivi - Henrique Gomes/PMBR

Publicado 03/07/2024 17:29

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, por meio do Departamento de Controle de Vetores e Zoonoses, promoveu nesta quarta-feira (03), mais uma etapa da campanha de vacinação antirrábica, que imunizou 433 animais, sendo 359 cães e 74 gatos. A ação ocorreu na Praça de Santa Amélia, na Rua Natuba, 225.



O coordenador municipal de endemias, Brayan Lima, reafirmou o compromisso com a vacinação dos cães e gatos. “Todos animais devem ser imunizados, a vacina é segura e não tem contraindicações”, frisou. “É muito importante levar seu animal em um dos pontos, fique por dentro dos próximos locais através das redes sociais da Prefeitura”, concluiu o coordenador municipal de endemias.



Ato de amor



A moradora do bairro Santa Amélia, Paloma Teixeira, 31 anos, aproveitou para vacinar a cachorrinha Vivi. “A raiva ameaça a saúde dos animais e essa iniciativa é fundamental para proteger os bichinhos. É gratuito, organizado e rápido”, ressaltou Paloma.

Daniel Luiz levou a cadela Dora de 4 meses e destacou a importância de cuidar dos animais Henrique Gomes/PMBR



O também morador de Santa Amélia, Daniel Luiz, 33, levou a cadela Dora de 4 meses. "Cuidar dos animais é um ato de amor e a oportunidade veio na hora certa para garantir a imunização dos animais aqui do bairro", afirmou Daniel.