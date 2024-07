Jogadores do Belford Roxo realizando treinos intensivos visando as competições - Isaac Timóteo / SEBR

Jogadores do Belford Roxo realizando treinos intensivos visando as competiçõesIsaac Timóteo / SEBR

Publicado 04/07/2024 19:31

Belford Roxo - Os primeiros dez dias de treinamento da equipe da Sociedade Esportiva Belford Roxo, completados nesta quinta-feira (04), sob o comando do novo técnico Jefter Percy, foram de alta intensidade. O elenco realizou atividades físicas, treinos técnicos e táticos, durante a parte da manhã.



O técnico no primeiro momento, tem dividido o elenco em grupos, com o campo reduzido em duas metades. Os times realizam enfrentamentos visando a marcação e a movimentação em busca de uma boa defesa e finalização perfeita.



“Estou muito otimista com o início dos nossos trabalhos. Esses primeiros dias foram muito bons, porque superamos nossas expectativas com relação à intensidade de treinos. Tenho conversado com todos sobre a necessidade do dinamismo que tenho empregado, pois o tempo é curto. Ainda estamos em fase de definição do elenco, mas com certeza será um time mesclado de craques experientes e novos talentos. A missão é treinar forte para chegar em pé de igualdade com os adversários nas competições, pois os sinistros são de bel”, declarou Jefter Percy.

Técnico Jefter Percy comandando treinos no Estádio Nélio Gomes Isaac Timóteo / SEBR



A estreia do Belford Roxo na Copa Rio, será no dia 24 de julho, contra o Cabofriense, mas antes, está previsto um amistoso na próxima semana contra o Porto Real. A estreia do Belford Roxo na Copa Rio, será no dia 24 de julho, contra o Cabofriense, mas antes, está previsto um amistoso na próxima semana contra o Porto Real.