O meia atacante, Ryan Marcon (E), o lateral esquerdo, Vitinho Rodrigues e o lateral direito Kevin serão titulares no jogo de estreia do Belford Roxo - Divulgação / SEBR

Publicado 05/07/2024 16:53

Belford Roxo - A equipe da categoria sub–16 da Sociedade Esportiva Belford Roxo, estreia neste sábado (06), às 9h, no Estádio Municipal Manoel José Vianna de Sá, em São João da Barra, no Torneio Brasil Soccer Cup Sub 16, tendo como adversário o anfitrião, Itatiquara. A competição é organizada pela Liga Macaense de Desportos (LMD) e supervisionada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), reunindo clubes renomados do futebol brasileiro e convidados especiais, com o objetivo de promover a integração de jovens atletas das categorias de base.



“O Belford Roxo está se destacando no cenário esportivo, prova disso foi o convite para participar deste torneio com grandes equipes, como: Flamengo, Vasco, Atlético (MG), Palmeiras, Corinthians, Botafogo, Búzios e Santos ”, disse o coordenador de base do Belford Roxo, Custódio Junior.



O torneio está dividido em oito grupos, cada um com quatro equipes, os sinistrinhos estão no Grupo H, e enfrentarão os seguintes adversários Itatiquara (06), Atlético Mineiro (07) e Ct El Elyon (08).

O meia atacante, Kauê Viana vai em busca da artilharia da competição Divulgação / SEBR



Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam para as oitavas de final, que serão disputadas no dia 10 de julho. As quartas de final, semifinais e a grande final estão programadas para os dias 11, 12 e 13 de julho, respectivamente, sendo os jogos transmitidos pelo canal da Liga Macaense no Youtube.