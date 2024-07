A EJA é uma oportunidade para quem deseja retornar aos estudos e vislumbrar dias melhores - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 05/07/2024 16:45

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), iniciou a renovação de matrículas para o segundo semestre do ano letivo de 2024 dos estudantes na Educação de Jovens e Adultos (EJA), programa que visa dar uma nova oportunidade para quem quer retomar os estudos. As renovações devem ser realizadas nas próprias unidades de ensino, até o dia 12 de julho, próxima sexta-feira.



As matrículas para o ingresso de novos estudantes para o 2º semestre da Educação de Jovens e Adultos (EJA) deverão ser realizadas a partir do dia 8 de julho (segunda-feira). Poderão se inscrever jovens a partir de 15 anos de idade e adultos que não tiveram acesso ou não puderam dar continuidade aos seus estudos, seja por dificuldades para concluir sua formação escolar na idade regular, seja por questões sociais, econômicas ou pessoais.

Alunos matriculados na EJA recebem um kit com os cadernos de atividades Rafael Barreto / PMBR



Para efetivar a matrícula, o responsável, ou o próprio estudante caso seja maior de idade, deverá comparecer à unidade escolhida com a seguinte documentação: certidão de nascimento ou casamento; comprovante de residência, duas fotos 3x4; RG e CPF (do estudante e do responsável em caso de menor de idade); laudo médico ou equivalente, em casos de candidatos com deficiência; declaração de transferência, caso tenha vindo de outra unidade de ensino; cartão do SUS; número de Identificação Social (NIS), se for beneficiário do Programa Bolsa Família.



Para mais informações, consulte a Central de Matrículas da Prefeitura pelo telefone (Whatsapp): (21) 966495788.