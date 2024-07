A praça Graciano da Conceição de Barros, no bairro Itaipu, tem uma área de lazer com academia ao ar livre - Rafael Barreto/PMBR

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), inaugurou, nesta sexta-feira (05), a Praça Graciano da Conceição de Barros, no bairro Itaipu. Além disso, entregou obras de urbanização em Itaipu e Heliópolis, com a presença da primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho, secretários, autoridades municipais e líderes locais.



A nova praça de Itaipu, com área de lazer e esporte, possui bancos de madeira, parquinho, academia ao ar livre, quadra poliesportiva e pista de caminhada. Também foram entregues as obras concluídas de cinco ruas no local: Japi, Paraguaçu, Regina Maria, Carlos Alberto e Parente.

A deputada federal Daniela do Waguinho, a viúva Maria Francisca e familiares, e o prefeito Waguinho descerram a placa de inauguração da praça em Itaipu Rafael Barreto/PMBR



Quatorze ruas em Heliópolis



No bairro de Heliópolis, a comitiva do prefeito Waguinho percorreu todas as 14 ruas que foram contempladas com as obras de urbanização, totalizando mais de 2.800 metros de extensão e 1.300 metros de calçadas. As seguintes ruas foram transformadas: Porcina Braga (343 metros), Joel Dias da Costa (625), Luciano (219), Nicarágua (254), Jeová (250), Araripe (249), Atlântica (380), Ambaú (65), Andes (191), Assurua (177), Butucaraí (162), Aracati (81), Acaraú (298) e Travessa Camorim (68).



O prefeito Waguinho destacou a importância do novo espaço público e das obras da infraestrutura. "É muito especial poder entregar essa praça tão sonhada pelos moradores de Itaipu", ressaltou. "Continuamos comprometidos em levar melhorias reais como as 19 ruas transformadas em Heliópolis e Itaipu, garantindo mais dignidade e qualidade de vida para as famílias belforroxenses", concluiu o prefeito Waguinho.

O prefeito Waguinho destacou a importância do novo espaço público e das obras da infraestrutura Rafael Barreto/PMBR



A primeira-dama e deputada federal Daniela de Waguinho enfatizou a relevância das obras concluídas. “Celebramos mais conquistas na cidade e seguimos empenhados em transformar Belford Roxo em um lugar ainda melhor. É importante lembrar das realizações da atual gestão que trabalha incansavelmente em todos os setores pela população de Belford Roxo”, frisou Daniela.



Gostava de ajudar a todos



Graciano da Conceição Barros nasceu em 8 de dezembro de 1938 e foi o primeiro morador da localidade conhecida como “Morro da Igreja Católica”, onde hoje foi inaugurada a praça. Casado com Maria Francisca Barros, ele foi morar em Itaipu no início da década de 60. O casal teve sete filhos. Graciano morreu em 14 de junho de 2014.



Quando Graciano chegou para morar, o local não tinha rua, água, luz e nenhum tipo de serviço público. Ele ajudou a estruturar o loteamento e, junto com outros moradores, comprou canos e fios para conseguir água e luz.

Prefeito Waguinho e deputada federal Daniela dos Waguinho com a viúva Maria Francisca Barros Rafael Barreto/PMBR



Muito conhecido no bairro, Graciano se notabilizou por ser um homem prestativo que gostava de ajudar a todos. No bairro ele criou os sete filhos e até hoje é lembrado por suas realizações. Ele fez parte de um seleto grupo de amigos que reunia também Antonio, Ivan, Norberto, Cabrinha e Inácio, que se juntaram em busca de melhorias para a localidade. "Deixou uma linda história e um legado para todos", disse emocionada, a viúva Maria Francisca Barros, que recebeu uma placa de homenagem no palco ao lado dos familiares.