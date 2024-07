Belford Roxo em ação contra o CT El Elyon - Isaac Timóteo / SEBR

Publicado 08/07/2024 22:53 | Atualizado 08/07/2024 22:54

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo encerrou, no último final de semana, sua performance no Torneio Brasil Soccer Cup Sub–16, em São João da Barra, na Regiao Norte do Estado. Foram três jogos, com os belforroxenses vencendo o Itatiquara por 2 a 1, e perdendo na sequência para o Atlético Mineiro de 2 a 0, e também, nesta segunda (08), para o CT EL Elyon por 3 a 2. O bom desempenho nos jogos, rendeu o convite para o Belford Roxo participar da próxima edição da competição.



“Só tenho que agradecer pelo convite antecipado da Liga Macaense de Desportos e pelo reconhecimento do potencial do projeto esportivo do Belford Roxo. Sentimos-nos gratificados pela participação em um torneio oficial que envolve times de todo Brasil”, falou o coordenador de base do clube, Custódio Junior.



A competição que tem como objetivo promover a integração de jovens atletas das categorias de base, é organizada pela Liga Macaense de Desportos (LMD) e supervisionada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj), reunindo 32 clubes renomados do futebol brasileiro e convidados especiais, como: Flamengo, Vasco, Atlético (MG), Palmeiras, Corinthians, Botafogo, Búzios, Boa Vista, Americano, Friburguense, Serra Macaense, Brescia, Santos, entre outros.

O coordenador de base do Belford Roxo, Custódio Junior (E) e o auxiliar técnico Adriano Tatu Isaac Timotéo / SEBR

A equipe belforroxense ficou entre as 20 melhores do torneio, seus jogos foram vistos através do canal do Youtube, por aproximadamente 8.000 pessoas.