O Projeto Cidadania em Ação levou uma série de serviços ao conjunto residencial do bairro PrataJoão Vitor Azevedo/Pâmela Sampaio / PMBR

Publicado 10/07/2024 17:19

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome (Semascf), levou o Projeto Cidadania em Ação, nesta quarta-feira (10), aos moradores do Bairro da Prata. Vários serviços foram disponibilizados no local. Foram realizados 700 atendimentos, das 9h às 13h, na Estrada Plínio Casado, 3.405, em um conjunto residencial. O projeto tem parceria com a Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel).



Um posto de vacinação antirrábica funcionou até as 15h, vacinando cães e gatos. Os serviços disponibilizados foram: Cadastro Único, Bolsa Família Isenção de Identidade, Isenção de Certidão de Nascimento, Isenção de Certidão de Casamento, Isenção de Certificado Militar, Certidão de Óbito, Retificação de Certidões, Casamento Civil, Cartão do SUS, Vaga Legal, Passe Interestadual, Agendamento Riocard Sênior, Corte de Cabelo, Beleza, Vacinas, Aferição de Pressão e Glicose, Vale Social, Primeira e Segunda Via de CPF/retificação, BPC/LOAS, Agendamento de RG, Realização de Preventivo, Vacina, Pesagem Bolsa Família, Aferição de Pressão Teste de Glicose e Serviço de Beleza.

A dona de casa Claudineia Pinheiro Sena, aproveitou a oportunidade para obter a segunda via da identidade e do CPF João Vitor Azevedo/Pâmela Sampaio / PMBR



Rápido e eficaz



A dona de casa Claudineia Pinheiro Sena, 50 anos, aproveitou a oportunidade para obter a segunda via da identidade e do CPF. "Foi tudo muito rápido e eficaz. A Prefeitura está de parabéns. Fiquei satisfeita", disse. Acompanhando o funcionamento do projeto, desde cedo, a secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Clarice Santos, disse que o bom atendimento com rapidez é um diferencial.

Durante a ação social na Prata, cães e gatos puderam ser vacinados contra raiva João Vitor Azevedo/Pâmela Sampaio / PMBR

“Prezamos atender às necessidades da população com eficiência e boa vontade”, assegurou a secretária. O Projeto Cidadania em Ação estará, nesta sexta-feira (12), com uma série de serviços à disposição dos moradores do Bairro Parque Esperança, na Rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, 20, das 9h às 13h.