O pessoal a tarde fez bonito cantando e dançando músicas tradicionais de festa juninaDivulgação/PMBR

Publicado 10/07/2024 16:07

Belford Roxo - Foi um sucesso a tradicional Festa Julina realizada pela Creche Municipal Vereadora Fátima Nunes, no bairro Santa Amélia, nesta quarta-feira (10), em Belford Roxo. Alunos, professoras e funcionários se divertiram ao som de músicas tradicionais, além de participarem de diversas brincadeiras.



A festa foi realizada nos turnos da manhã e da tarde, possibilitando assim uma maior interação. A diretora Mônica Martins destacou o empenho dos funcionários, alunos e seus responsáveis para o sucesso da festa. “Fico feliz, pois a festa foi um sucesso, pois os alunos e funcionários se divertiram bastante, fortalecendo assim o nosso clima de harmonia”, comentou a diretora, destacando ainda o apoio da Secretaria Municipal de Educação.

Além de danças, a festa julina também teve doces para as crianças Divulgação/PMBR

Músicas como “Olha pro Céu”, “o Sanfoneiro só tocava isso”, “Olha o fogo, olha o fogaréu”, “O Balão vai subindo” e “Festa do Interior”, entre outras, embalaram as danças dos alunos e professoras. Uma mesa farta com salgadinhos e doces fez a alegria das crianças. “Vê o brilho nos olhos deles é gratificante. Essa é a nossa felicidade”, completou a diretora.