Os alunos receberam certificado de participação do curso básico de Libras, que durou três meses - Divulgação / Funbel

Publicado 11/07/2024 16:24

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, por meio da Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel), realizou nesta quinta-feira (11), a formatura de 25 alunos do curso básico de Libras.



O curso teve a duração de 3 meses, voltado para a capacitação e trabalhos inclusivos, seja em igrejas, repartições públicas, restaurantes ou no comércio em geral, com idade mínima de 15 anos, ensino fundamental completo, sem a necessidade de conhecimento prévio da língua. A turma com 25 alunos recebeu os certificados na sede da Funbel, local onde ocorreram as aulas, situada na rua Adélia Sarruf, número 39, Areia Branca.

As aulas foram ministradas pelo professor Damião (à esquerda). A aluna Cristiane Ventura ganhou certificado Divulgação / Funbel



Comunicação sem barreiras



O vice-presidente da Funbel, Adriano Floriano, comentou sobre a conclusão de mais uma turma do curso. “O ensino de Libras significa valorização e empoderamento da comunidade surda. A comunicação é importante para que as pessoas se conheçam e se aproximem, proporcionando um mundo sem barreiras nos ambientes estudantis, profissionais ou qualquer outro espaço social”, pontuou Adriano, acompanhado do professor do curso de Libras, Damião Silva.

